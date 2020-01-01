Токеномика TRAVA.FINANCE (TRAVA) Откройте для себя ключевую информацию о TRAVA.FINANCE (TRAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRAVA.FINANCE (TRAVA) TRAVA — это первая в мире децентрализованная торговая площадка для кроссчейн кредитования. В то время как существующие варианты предоставляют только один или несколько кредитных пулов со своими собственными параметрами, такими как процентная ставка по кредиту/саплаю, порогу ликвидации, отношение LTV или ограниченный список обмениваемых криптовалют, TRAVA предлагает гибкий механизм, с помощью которого пользователи могут создавать и управлять своими собственными кредитными пулами, для старта кредитного бизнеса. TRAVA также предлагает функцию кредитного рейтинга, основанную на анализе финансовых данных в сети, как полезный инструмент, который снижает риск и увеличивает прибыль для всех пользователей. Мы уже развернули наш кредитный пул в BSC и в сети Fantom. В будущем мы планируем масштабировать нашу кредитную платформу на другие сети: Ethereum, Polygon, Avalanche,... чтобы создать комплексное решение для межсетевого кредитования. Официальный сайт: https://trava.finance/ Whitepaper: https://docs.trava.finance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Купить TRAVA сейчас!

Токеномика и анализ цен TRAVA.FINANCE (TRAVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRAVA.FINANCE (TRAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 350,45K $ 350,45K $ 350,45K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 4,05B $ 4,05B $ 4,05B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 432,50K $ 432,50K $ 432,50K Исторический максимум: $ 0,03379 $ 0,03379 $ 0,03379 Исторический минимум: $ 0,000077126931078042 $ 0,000077126931078042 $ 0,000077126931078042 Текущая цена: $ 0,0000865 $ 0,0000865 $ 0,0000865 Узнайте больше о цене TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Токеномика TRAVA.FINANCE (TRAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRAVA.FINANCE (TRAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRAVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRAVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRAVA, изучите текущую цену TRAVA!

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