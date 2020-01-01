Токеномика TRAVA.FINANCE (TRAVA)
Информация о TRAVA.FINANCE (TRAVA)
TRAVA — это первая в мире децентрализованная торговая площадка для кроссчейн кредитования. В то время как существующие варианты предоставляют только один или несколько кредитных пулов со своими собственными параметрами, такими как процентная ставка по кредиту/саплаю, порогу ликвидации, отношение LTV или ограниченный список обмениваемых криптовалют, TRAVA предлагает гибкий механизм, с помощью которого пользователи могут создавать и управлять своими собственными кредитными пулами, для старта кредитного бизнеса. TRAVA также предлагает функцию кредитного рейтинга, основанную на анализе финансовых данных в сети, как полезный инструмент, который снижает риск и увеличивает прибыль для всех пользователей. Мы уже развернули наш кредитный пул в BSC и в сети Fantom. В будущем мы планируем масштабировать нашу кредитную платформу на другие сети: Ethereum, Polygon, Avalanche,... чтобы создать комплексное решение для межсетевого кредитования.
Токеномика и анализ цен TRAVA.FINANCE (TRAVA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRAVA.FINANCE (TRAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TRAVA.FINANCE (TRAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TRAVA.FINANCE (TRAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TRAVA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TRAVA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRAVA, изучите текущую цену TRAVA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TRAVA = 0,0000865 USD