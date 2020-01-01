Токеномика TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Токеномика TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Откройте для себя ключевую информацию о TRAVA.FINANCE (TRAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA — это первая в мире децентрализованная торговая площадка для кроссчейн кредитования. В то время как существующие варианты предоставляют только один или несколько кредитных пулов со своими собственными параметрами, такими как процентная ставка по кредиту/саплаю, порогу ликвидации, отношение LTV или ограниченный список обмениваемых криптовалют, TRAVA предлагает гибкий механизм, с помощью которого пользователи могут создавать и управлять своими собственными кредитными пулами, для старта кредитного бизнеса. TRAVA также предлагает функцию кредитного рейтинга, основанную на анализе финансовых данных в сети, как полезный инструмент, который снижает риск и увеличивает прибыль для всех пользователей. Мы уже развернули наш кредитный пул в BSC и в сети Fantom. В будущем мы планируем масштабировать нашу кредитную платформу на другие сети: Ethereum, Polygon, Avalanche,... чтобы создать комплексное решение для межсетевого кредитования.

Официальный сайт:
https://trava.finance/
Whitepaper:
https://docs.trava.finance/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef

Токеномика и анализ цен TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRAVA.FINANCE (TRAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 350,45K
$ 350,45K$ 350,45K
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 4,05B
$ 4,05B$ 4,05B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 432,50K
$ 432,50K$ 432,50K
Исторический максимум:
$ 0,03379
$ 0,03379$ 0,03379
Исторический минимум:
$ 0,000077126931078042
$ 0,000077126931078042$ 0,000077126931078042
Текущая цена:
$ 0,0000865
$ 0,0000865$ 0,0000865

Токеномика TRAVA.FINANCE (TRAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TRAVA.FINANCE (TRAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRAVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRAVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRAVA, изучите текущую цену TRAVA!

Как купить TRAVA

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История цены TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Анализ истории цены TRAVA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRAVA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.