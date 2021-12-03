TRAVA — это первая в мире децентрализованная торговая площадка для кроссчейн кредитования. В то время как существующие варианты предоставляют только один или несколько кредитных пулов со своими собственными параметрами, такими как процентная ставка по кредиту/саплаю, порогу ликвидации, отношение LTV или ограниченный список обмениваемых криптовалют, TRAVA предлагает гибкий механизм, с помощью которого пользователи могут создавать и управлять своими собственными кредитными пулами, для старта кредитного бизнеса. TRAVA также предлагает функцию кредитного рейтинга, основанную на анализе финансовых данных в сети, как полезный инструмент, который снижает риск и увеличивает прибыль для всех пользователей. Мы уже развернули наш кредитный пул в BSC и в сети Fantom. В будущем мы планируем масштабировать нашу кредитную платформу на другие сети: Ethereum, Polygon, Avalanche,... чтобы создать комплексное решение для межсетевого кредитования.