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TRAVA.FINANCE
TRAVA/USDT
0.0002907-4.02%
$0.00
Макс 24ч
0.0003058
Мин 24ч
0.0002895
Объем 24ч (TRAVA)
28.99M
Сумма за 24ч (USDT)
8.75K
Обратный отсчет
00:00:00:00
Макс 24ч
0.0003058
Мин 24ч
0.0002895
Объем 24ч (TRAVA)
28.99M
Сумма за 24ч (USDT)
8.75K
Обратный отсчет
00:00:00:00

Напоминание о делистинге

Выбранная вами пара TRAVA_USDT теперь скрыта на MEXC. Если какие-либо проблемы, связанные с проектом, не будут эффективно устранены в течение определенного времени, MEXC исключит торговую пару из списка. Пожалуйста, делайте ваши инвестиции осторожно.

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TRAVA
TRAVA — это первая в мире децентрализованная торговая площадка для кроссчейн кредитования. В то время как существующие варианты предоставляют только один или несколько кредитных пулов со своими собственными параметрами, такими как процентная ставка по кредиту/саплаю, порогу ликвидации, отношение LTV или ограниченный список обмениваемых криптовалют, TRAVA предлагает гибкий механизм, с помощью которого пользователи могут создавать и управлять своими собственными кредитными пулами, для старта кредитного бизнеса. TRAVA также предлагает функцию кредитного рейтинга, основанную на анализе финансовых данных в сети, как полезный инструмент, который снижает риск и увеличивает прибыль для всех пользователей. Мы уже развернули наш кредитный пул в BSC и в сети Fantom. В будущем мы планируем масштабировать нашу кредитную платформу на другие сети: Ethereum, Polygon, Avalanche,... чтобы создать комплексное решение для межсетевого кредитования.
Обзор
Название криптовалюты
TRAVA
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
4,998,900,000
Книга ордеров
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(TRAVA)

(USDT)

0.0002907$0.00
Сделки на рынке
Количество(TRAVA)
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