Токеномика FUNTICO (TICO)

Токеномика FUNTICO (TICO)

Откройте для себя ключевую информацию о FUNTICO (TICO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FUNTICO (TICO)

После трех лет целенаправленной разработки и самофинансирования Funtico представляет собой передовую игровую платформу Web3 с множеством игр собственного производства. Ее надежное финтех-решение обеспечивает беспрепятственное погружение пользователей в игру. Для издателей и создателей ее SDK открывает двери в богатую экосистему, включающую NFT-рынок, инструменты искусственного интеллекта и передовую аналитику, и все это в рамках безопасной и совместимой платформы, предназначенной для динамичного роста.

Официальный сайт:
https://funtico.com
Whitepaper:
https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114

Токеномика и анализ цен FUNTICO (TICO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUNTICO (TICO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 82,14M
$ 82,14M$ 82,14M
Исторический максимум:
$ 0,034
$ 0,034$ 0,034
Исторический минимум:
$ 0,004542166938211216
$ 0,004542166938211216$ 0,004542166938211216
Текущая цена:
$ 0,008214
$ 0,008214$ 0,008214

Токеномика FUNTICO (TICO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FUNTICO (TICO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TICO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TICO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TICO, изучите текущую цену TICO!

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История цены FUNTICO (TICO)

Анализ истории цены TICO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.