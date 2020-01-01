Токеномика FUNTICO (TICO) Откройте для себя ключевую информацию о FUNTICO (TICO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FUNTICO (TICO) После трех лет целенаправленной разработки и самофинансирования Funtico представляет собой передовую игровую платформу Web3 с множеством игр собственного производства. Ее надежное финтех-решение обеспечивает беспрепятственное погружение пользователей в игру. Для издателей и создателей ее SDK открывает двери в богатую экосистему, включающую NFT-рынок, инструменты искусственного интеллекта и передовую аналитику, и все это в рамках безопасной и совместимой платформы, предназначенной для динамичного роста. Официальный сайт: https://funtico.com Whitepaper: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 Купить TICO сейчас!

Токеномика и анализ цен FUNTICO (TICO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUNTICO (TICO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82,14M $ 82,14M $ 82,14M Исторический максимум: $ 0,034 $ 0,034 $ 0,034 Исторический минимум: $ 0,004542166938211216 $ 0,004542166938211216 $ 0,004542166938211216 Текущая цена: $ 0,008214 $ 0,008214 $ 0,008214 Узнайте больше о цене FUNTICO (TICO)

Токеномика FUNTICO (TICO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FUNTICO (TICO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TICO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TICO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TICO, изучите текущую цену TICO!

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