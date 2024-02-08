Токеномика Tupan CommunityToken (TCT)
Информация о Tupan CommunityToken (TCT)
Tupan объединяет технологию блокчейн с инструментами, необходимыми для содействия регенеративной циркулярной биоэкономике. TCT переосмысливает инвестирование, сочетая финансовый рост с заботой об окружающей среде, предоставляя держателям токенов возможность поднять стоимость токенов выше среднего, полезность с эксклюзивным доступом, льготами и преимуществами к экологически чистым продуктам. Помимо использования для питания эксклюзивного NFT, поддержки проектов off-setting и UN-17-SDG в качестве основного бизнеса, пассивного дохода через пул стейкинга, а также голосования по вопросам управления для принятия решений в сообществе Tupan, TCT выделяется тем, что ставит в приоритет здоровье планеты наряду с богатством сообщества.
Токеномика и анализ цен Tupan CommunityToken (TCT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tupan CommunityToken (TCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Tupan CommunityToken (TCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Tupan CommunityToken (TCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TCT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TCT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TCT, изучите текущую цену TCT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TCT = 0,0003004 USD