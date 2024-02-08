Токеномика Tupan CommunityToken (TCT) Откройте для себя ключевую информацию о Tupan CommunityToken (TCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tupan CommunityToken (TCT) Tupan объединяет технологию блокчейн с инструментами, необходимыми для содействия регенеративной циркулярной биоэкономике. TCT переосмысливает инвестирование, сочетая финансовый рост с заботой об окружающей среде, предоставляя держателям токенов возможность поднять стоимость токенов выше среднего, полезность с эксклюзивным доступом, льготами и преимуществами к экологически чистым продуктам. Помимо использования для питания эксклюзивного NFT, поддержки проектов off-setting и UN-17-SDG в качестве основного бизнеса, пассивного дохода через пул стейкинга, а также голосования по вопросам управления для принятия решений в сообществе Tupan, TCT выделяется тем, что ставит в приоритет здоровье планеты наряду с богатством сообщества. Официальный сайт: https://tupan.io/ Whitepaper: https://tupan.io/wp-content/uploads/2024/02/WHITEPAPER-TUPAN-V3.0-08-02-2024.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xccfbd98ebbfedae3fe70f56111382c4ca8d26d19 Купить TCT сейчас!

Токеномика и анализ цен Tupan CommunityToken (TCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tupan CommunityToken (TCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0264 $ 0,0264 $ 0,0264 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0003004 $ 0,0003004 $ 0,0003004 Узнайте больше о цене Tupan CommunityToken (TCT)

Токеномика Tupan CommunityToken (TCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tupan CommunityToken (TCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TCT, изучите текущую цену TCT!

Как купить TCT Заинтересованы в добавлении Tupan CommunityToken (TCT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TCT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TCT на MEXC прямо сейчас!

История цены Tupan CommunityToken (TCT) Анализ истории цены TCT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TCT прямо сейчас!

Прогноз цены TCT Хотите узнать, куда может двигаться TCT? Наша страница прогноза цены TCT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TCT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!