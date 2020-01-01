Токеномика Tron Bull (TBULL) Откройте для себя ключевую информацию о Tron Bull (TBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tron Bull (TBULL) Первый мемкоин талисмана Tron – Tron Bull на Sunpump, управляемый сообществом. Официальный сайт: https://tbullcoin.com/ Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45 Купить TBULL сейчас!

Токеномика и анализ цен Tron Bull (TBULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tron Bull (TBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Исторический максимум: $ 0,0319 $ 0,0319 $ 0,0319 Исторический минимум: $ 0,001383741611369046 $ 0,001383741611369046 $ 0,001383741611369046 Текущая цена: $ 0,002082 $ 0,002082 $ 0,002082 Узнайте больше о цене Tron Bull (TBULL)

Токеномика Tron Bull (TBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tron Bull (TBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TBULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TBULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TBULL, изучите текущую цену TBULL!

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