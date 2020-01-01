Токеномика Tanpin (TANPIN) Откройте для себя ключевую информацию о Tanpin (TANPIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tanpin (TANPIN) Tanpin - это торговая площадка нового поколения, которая соединяет игры вне цепочки с Web 3.0. Мы стремимся создать надежный поток доходов для разработчиков игр и игроков за счет использования NFT и пулов игровых вознаграждений на блокчейне. Официальный сайт: https://tanpin.io/ Whitepaper: https://whitepaper.tanpin.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c Купить TANPIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Tanpin (TANPIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tanpin (TANPIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,07184492268184435 $ 0,07184492268184435 $ 0,07184492268184435 Текущая цена: $ 0,0224 $ 0,0224 $ 0,0224 Узнайте больше о цене Tanpin (TANPIN)

Токеномика Tanpin (TANPIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tanpin (TANPIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TANPIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TANPIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TANPIN, изучите текущую цену TANPIN!

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