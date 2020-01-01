Токеномика Tanpin (TANPIN)

Токеномика Tanpin (TANPIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Tanpin (TANPIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tanpin (TANPIN)

Tanpin - это торговая площадка нового поколения, которая соединяет игры вне цепочки с Web 3.0. Мы стремимся создать надежный поток доходов для разработчиков игр и игроков за счет использования NFT и пулов игровых вознаграждений на блокчейне.

Официальный сайт:
https://tanpin.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.tanpin.io/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c

Токеномика и анализ цен Tanpin (TANPIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tanpin (TANPIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M
Исторический максимум:
$ 4
$ 4$ 4
Исторический минимум:
$ 0,07184492268184435
$ 0,07184492268184435$ 0,07184492268184435
Текущая цена:
$ 0,0224
$ 0,0224$ 0,0224

Токеномика Tanpin (TANPIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tanpin (TANPIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TANPIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TANPIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TANPIN, изучите текущую цену TANPIN!

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История цены Tanpin (TANPIN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.