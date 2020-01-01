Токеномика Talent Protocol (TALENT)

Токеномика Talent Protocol (TALENT)

Откройте для себя ключевую информацию о Talent Protocol (TALENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Talent Protocol (TALENT)

Данные о профессиональной репутации для нового интернета. Talent Protocol привносит профессиональную репутацию ончейн, делая исключительных строителей более заметными.

Официальный сайт:
https://talentprotocol.com
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a

Токеномика и анализ цен Talent Protocol (TALENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Talent Protocol (TALENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 876,41K
$ 876,41K$ 876,41K
Общее предложение:
$ 600,00M
$ 600,00M$ 600,00M
Оборотное предложение:
$ 155,89M
$ 155,89M$ 155,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M
Исторический максимум:
$ 0,15892
$ 0,15892$ 0,15892
Исторический минимум:
$ 0,004593551012617209
$ 0,004593551012617209$ 0,004593551012617209
Текущая цена:
$ 0,005622
$ 0,005622$ 0,005622

Токеномика Talent Protocol (TALENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Talent Protocol (TALENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TALENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TALENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TALENT, изучите текущую цену TALENT!

Как купить TALENT

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История цены Talent Protocol (TALENT)

Анализ истории цены TALENT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TALENT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.