Токеномика Talent Protocol (TALENT) Откройте для себя ключевую информацию о Talent Protocol (TALENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Talent Protocol (TALENT) Данные о профессиональной репутации для нового интернета. Talent Protocol привносит профессиональную репутацию ончейн, делая исключительных строителей более заметными. Официальный сайт: https://talentprotocol.com Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Купить TALENT сейчас!

Токеномика и анализ цен Talent Protocol (TALENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Talent Protocol (TALENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 876,41K $ 876,41K $ 876,41K Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 155,89M $ 155,89M $ 155,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Исторический максимум: $ 0,15892 $ 0,15892 $ 0,15892 Исторический минимум: $ 0,004593551012617209 $ 0,004593551012617209 $ 0,004593551012617209 Текущая цена: $ 0,005622 $ 0,005622 $ 0,005622 Узнайте больше о цене Talent Protocol (TALENT)

Токеномика Talent Protocol (TALENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Talent Protocol (TALENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TALENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TALENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TALENT, изучите текущую цену TALENT!

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