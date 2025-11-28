TAIX – это платформа на базе искусственного интеллекта, которая в реальном времени анализирует настроение и поведение стримеров и их аудитории. Она помогает игровым студиям, издателям и создателям контента мгновенно понимать, как воспринимается контент: что работает, что неудачно и что стоит масштабировать. Помимо аналитики, TAIX предлагает встроенные инструменты ИИ-комментирования и многоязычного перевода, позволяющие авторам распространять контент по всему миру – без необходимости знать новые языки.