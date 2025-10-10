Токеномика SUMMIT (SUMMIT)

Токеномика SUMMIT (SUMMIT)

Откройте для себя ключевую информацию о SUMMIT (SUMMIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:52:00 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен SUMMIT (SUMMIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUMMIT (SUMMIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 2,03T
$ 2,03T$ 2,03T
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,45M
$ 30,45M$ 30,45M
Исторический максимум:
$ 0,0004
$ 0,0004$ 0,0004
Исторический минимум:
$ 0,000010580377364973
$ 0,000010580377364973$ 0,000010580377364973
Текущая цена:
$ 0,0000145
$ 0,0000145$ 0,0000145

Информация о SUMMIT (SUMMIT)

Summit революционизирует пространство мемкоинов благодаря своему новаторскому механизму «Unite-to-Earn» (объединяйтесь, чтобы зарабатывать), который поддерживается чрезвычайно активным и увлеченным сообществом. С 99% от общего объема предложения, заложенного в стейкинг, Summit устанавливает новый стандарт для стейкинга, управляемого сообществом, и устойчивой токеномики мемкоинов, переопределяя возможности в мире мемкоинов.

Официальный сайт:
https://msummit.io/
Whitepaper:
https://msummit.io/Summit_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/A3vBwL3Pd6nkBqVo87D6TLWYG4ekWuDeqCoLFeyvRMcb

Токеномика SUMMIT (SUMMIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SUMMIT (SUMMIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SUMMIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SUMMIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUMMIT, изучите текущую цену SUMMIT!

История цены SUMMIT (SUMMIT)

Анализ истории цены SUMMIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SUMMIT

Хотите узнать, куда может двигаться SUMMIT? Наша страница прогноза цены SUMMIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

