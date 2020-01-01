Токеномика SUIP (SUIP)

Токеномика SUIP (SUIP)

Откройте для себя ключевую информацию о SUIP (SUIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SUIP (SUIP)

SuiPad является официальным партнером MystenLabs по Launchpad в сети Sui. Флагманским продуктом является панель запуска SuiPad, панель запуска IDO, которая позволяет сообществу участвовать в продажах токенов на ранней стадии для строго проверенных проектов уровня 1. Уникальный процесс курирования SuiPad и отраслевой доступ позволяют им предлагать лучшие новые проекты на блокчейне Sui.

Официальный сайт:
https://www.suipad.xyz/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/194ee_UpEJuW8hF5K9G0Hlc64giWnAp3A/view?usp=share_link
Обозреватель блоков:
https://explorer.sui.io/object/0x1d2570d17e0488c90ab58bc6c38e287f9acc072ecdf2a729eaa86957d515ad40

Токеномика и анализ цен SUIP (SUIP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUIP (SUIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M
Исторический максимум:
$ 0,6
$ 0,6$ 0,6
Исторический минимум:
$ 0,014910433602605971
$ 0,014910433602605971$ 0,014910433602605971
Текущая цена:
$ 0,02242
$ 0,02242$ 0,02242

Токеномика SUIP (SUIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SUIP (SUIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SUIP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SUIP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUIP, изучите текущую цену SUIP!

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История цены SUIP (SUIP)

Анализ истории цены SUIP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.