Токеномика SUIP (SUIP) Откройте для себя ключевую информацию о SUIP (SUIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUIP (SUIP) SuiPad является официальным партнером MystenLabs по Launchpad в сети Sui. Флагманским продуктом является панель запуска SuiPad, панель запуска IDO, которая позволяет сообществу участвовать в продажах токенов на ранней стадии для строго проверенных проектов уровня 1. Уникальный процесс курирования SuiPad и отраслевой доступ позволяют им предлагать лучшие новые проекты на блокчейне Sui. Официальный сайт: https://www.suipad.xyz/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/194ee_UpEJuW8hF5K9G0Hlc64giWnAp3A/view?usp=share_link Обозреватель блоков: https://explorer.sui.io/object/0x1d2570d17e0488c90ab58bc6c38e287f9acc072ecdf2a729eaa86957d515ad40 Купить SUIP сейчас!

Токеномика и анализ цен SUIP (SUIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUIP (SUIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Исторический максимум: $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 Исторический минимум: $ 0,014910433602605971 $ 0,014910433602605971 $ 0,014910433602605971 Текущая цена: $ 0,02242 $ 0,02242 $ 0,02242 Узнайте больше о цене SUIP (SUIP)

Токеномика SUIP (SUIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUIP (SUIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUIP, изучите текущую цену SUIP!

Как купить SUIP Заинтересованы в добавлении SUIP (SUIP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SUIP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SUIP на MEXC прямо сейчас!

История цены SUIP (SUIP) Анализ истории цены SUIP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SUIP прямо сейчас!

Прогноз цены SUIP Хотите узнать, куда может двигаться SUIP? Наша страница прогноза цены SUIP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SUIP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!