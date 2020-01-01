Токеномика Sugar Boy (SUGAR)

Токеномика Sugar Boy (SUGAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Sugar Boy (SUGAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy – это мемкоин, в центре которого находится игривый, юный персонаж, живущий роскошной жизнью и делящийся своими $SUGAR.

Официальный сайт:
https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk
Обозреватель блоков:
https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C

Токеномика и анализ цен Sugar Boy (SUGAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sugar Boy (SUGAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 508,69K
$ 508,69K$ 508,69K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 976,38M
$ 976,38M$ 976,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 521,00K
$ 521,00K$ 521,00K
Исторический максимум:
$ 0,02724
$ 0,02724$ 0,02724
Исторический минимум:
$ 0,00051726920417502
$ 0,00051726920417502$ 0,00051726920417502
Текущая цена:
$ 0,000521
$ 0,000521$ 0,000521

Токеномика Sugar Boy (SUGAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sugar Boy (SUGAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SUGAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SUGAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUGAR, изучите текущую цену SUGAR!

Как купить SUGAR

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История цены Sugar Boy (SUGAR)

Анализ истории цены SUGAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.