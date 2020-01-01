Токеномика Sugar Boy (SUGAR) Откройте для себя ключевую информацию о Sugar Boy (SUGAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sugar Boy (SUGAR) Sugar Boy – это мемкоин, в центре которого находится игривый, юный персонаж, живущий роскошной жизнью и делящийся своими $SUGAR. Официальный сайт: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Купить SUGAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Sugar Boy (SUGAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sugar Boy (SUGAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 508,69K $ 508,69K $ 508,69K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 976,38M $ 976,38M $ 976,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 521,00K $ 521,00K $ 521,00K Исторический максимум: $ 0,02724 $ 0,02724 $ 0,02724 Исторический минимум: $ 0,00051726920417502 $ 0,00051726920417502 $ 0,00051726920417502 Текущая цена: $ 0,000521 $ 0,000521 $ 0,000521 Узнайте больше о цене Sugar Boy (SUGAR)

Токеномика Sugar Boy (SUGAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sugar Boy (SUGAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUGAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUGAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUGAR, изучите текущую цену SUGAR!

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