Токеномика Sui AI (SUAI) Откройте для себя ключевую информацию о Sui AI (SUAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sui AI (SUAI) SuiAI.fun – это стартовая площадка для автономных ИИ-агентов, построенных на блокчейне Sui. Она служит центральной платформой, позволяющей создателям развертывать ИИ-агенты на ончейн за считанные секунды. Платформа предоставляет пользователям возможность находить, совместно владеть и взаимодействовать с этими агентами, поддерживая рост приложений ИИ и способствуя созданию более доступной и совместной среды в экосистеме. Официальный сайт: https://suiai.fun Whitepaper: https://docs.suiai.fun/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI Купить SUAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sui AI (SUAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sui AI (SUAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07863 $ 0,07863 $ 0,07863 Исторический минимум: $ 0,000145595744096286 $ 0,000145595744096286 $ 0,000145595744096286 Текущая цена: $ 0,0008848 $ 0,0008848 $ 0,0008848 Узнайте больше о цене Sui AI (SUAI)

Токеномика Sui AI (SUAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sui AI (SUAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUAI, изучите текущую цену SUAI!

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