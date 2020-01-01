Токеномика Sui AI (SUAI)

Токеномика Sui AI (SUAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Sui AI (SUAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun – это стартовая площадка для автономных ИИ-агентов, построенных на блокчейне Sui. Она служит центральной платформой, позволяющей создателям развертывать ИИ-агенты на ончейн за считанные секунды. Платформа предоставляет пользователям возможность находить, совместно владеть и взаимодействовать с этими агентами, поддерживая рост приложений ИИ и способствуя созданию более доступной и совместной среды в экосистеме.

Официальный сайт:
https://suiai.fun
Whitepaper:
https://docs.suiai.fun/
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI

Токеномика и анализ цен Sui AI (SUAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sui AI (SUAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,07863
$ 0,07863$ 0,07863
Исторический минимум:
$ 0,000145595744096286
$ 0,000145595744096286$ 0,000145595744096286
Текущая цена:
$ 0,0008848
$ 0,0008848$ 0,0008848

Токеномика Sui AI (SUAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sui AI (SUAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SUAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SUAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUAI, изучите текущую цену SUAI!

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История цены Sui AI (SUAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.