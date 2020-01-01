Токеномика STUFF.io (STUFF)

Токеномика STUFF.io (STUFF)

Откройте для себя ключевую информацию о STUFF.io (STUFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о STUFF.io (STUFF)

BOOK - это утилитарный токен для Book.io. Book.io - это ведущая web3-площадка для продажи электронных книг и аудиокниг по всему миру. Используя нашу запатентованную технологию, мы создали аутентичную цифровую собственность на цифровые медиа, кардинально изменив ландшафт покупки и продажи цифрового контента в интернете.

Официальный сайт:
https://stuff.io/
Whitepaper:
https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce
Обозреватель блоков:
https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b

Токеномика и анализ цен STUFF.io (STUFF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STUFF.io (STUFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,41M
$ 4,41M$ 4,41M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,15B
$ 1,15B$ 1,15B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,20M
$ 38,20M$ 38,20M
Исторический максимум:
$ 0,05
$ 0,05$ 0,05
Исторический минимум:
$ 0,003758757509643571
$ 0,003758757509643571$ 0,003758757509643571
Текущая цена:
$ 0,00382
$ 0,00382$ 0,00382

Токеномика STUFF.io (STUFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STUFF.io (STUFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STUFF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STUFF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STUFF, изучите текущую цену STUFF!

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История цены STUFF.io (STUFF)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.