Токеномика STUFF.io (STUFF) Откройте для себя ключевую информацию о STUFF.io (STUFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STUFF.io (STUFF) BOOK - это утилитарный токен для Book.io. Book.io - это ведущая web3-площадка для продажи электронных книг и аудиокниг по всему миру. Используя нашу запатентованную технологию, мы создали аутентичную цифровую собственность на цифровые медиа, кардинально изменив ландшафт покупки и продажи цифрового контента в интернете. Официальный сайт: https://stuff.io/ Whitepaper: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b Купить STUFF сейчас!

Токеномика и анализ цен STUFF.io (STUFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STUFF.io (STUFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,41M $ 4,41M $ 4,41M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,15B $ 1,15B $ 1,15B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,20M $ 38,20M $ 38,20M Исторический максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Исторический минимум: $ 0,003758757509643571 $ 0,003758757509643571 $ 0,003758757509643571 Текущая цена: $ 0,00382 $ 0,00382 $ 0,00382 Узнайте больше о цене STUFF.io (STUFF)

Токеномика STUFF.io (STUFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STUFF.io (STUFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STUFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STUFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STUFF, изучите текущую цену STUFF!

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