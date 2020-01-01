Токеномика Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Токеномика Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI – это продвинутая поисковая система на базе ИИ, ориентированная на криптовалюты. Изначально она мультимодальная и представляет собой примитив на пути к искусственному общему интеллекту (AGI)

Официальный сайт:
https://usestrawberry.ai
Whitepaper:
https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5

Токеномика и анализ цен Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M
Исторический максимум:
$ 0,5928
$ 0,5928$ 0,5928
Исторический минимум:
$ 0,000053408383833725
$ 0,000053408383833725$ 0,000053408383833725
Текущая цена:
$ 0,03367
$ 0,03367$ 0,03367

Токеномика Strawberry AI (STRAWBERRYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Strawberry AI (STRAWBERRYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STRAWBERRYAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STRAWBERRYAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRAWBERRYAI, изучите текущую цену STRAWBERRYAI!

Как купить STRAWBERRYAI

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История цены Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.