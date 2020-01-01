Токеномика Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Откройте для себя ключевую информацию о Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Strawberry AI – это продвинутая поисковая система на базе ИИ, ориентированная на криптовалюты. Изначально она мультимодальная и представляет собой примитив на пути к искусственному общему интеллекту (AGI) Официальный сайт: https://usestrawberry.ai Whitepaper: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 Купить STRAWBERRYAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Исторический максимум: $ 0,5928 $ 0,5928 $ 0,5928 Исторический минимум: $ 0,000053408383833725 $ 0,000053408383833725 $ 0,000053408383833725 Текущая цена: $ 0,03367 $ 0,03367 $ 0,03367 Узнайте больше о цене Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Токеномика Strawberry AI (STRAWBERRYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Strawberry AI (STRAWBERRYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STRAWBERRYAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STRAWBERRYAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRAWBERRYAI, изучите текущую цену STRAWBERRYAI!

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