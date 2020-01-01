Токеномика Stratos (STOS)

Токеномика Stratos (STOS)

Откройте для себя ключевую информацию о Stratos (STOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Stratos (STOS)

Stratos - это следующее поколение децентрализованной сети Data Mesh, которая представляет собой масштабируемую, надежную, самобалансирующуюся сеть хранения, баз данных и вычислений. Stratos создана для масштабирования технологических мощностей блокчейна, сохраняя при этом децентрализованные преимущества распределенного протокола, включая надежность, отслеживаемость, верифицируемость, конфиденциальность и другие конкурентные преимущества.

Официальный сайт:
https://www.thestratos.org/
Whitepaper:
https://www.thestratos.org/assets/pdf/stratos-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.thestratos.org/stratos

Токеномика и анализ цен Stratos (STOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stratos (STOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,01M
$ 5,01M$ 5,01M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 38,80M
$ 38,80M$ 38,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 5,639
$ 5,639$ 5,639
Исторический минимум:
$ 0,11261728084379108
$ 0,11261728084379108$ 0,11261728084379108
Текущая цена:
$ 0,129
$ 0,129$ 0,129

Токеномика Stratos (STOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stratos (STOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STOS, изучите текущую цену STOS!

Как купить STOS

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История цены Stratos (STOS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.