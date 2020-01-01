Токеномика Stobox (STBU) Откройте для себя ключевую информацию о Stobox (STBU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stobox (STBU) Stobox - это удостоенная наград компания, предоставляющая технологии и консалтинг, чтобы помочь клиентам использовать цифровые активы и токенизированные ценные бумаги. Их миссия - сделать так, чтобы предприятиям было проще, чем когда-либо, использовать токенизацию и открывать новые возможности с помощью реальных активов. Официальный сайт: https://www.stobox.io/ Whitepaper: https://docs.stobox.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Купить STBU сейчас!

Токеномика и анализ цен Stobox (STBU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stobox (STBU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,00M $ 3,00M $ 3,00M Исторический максимум: $ 0,3143 $ 0,3143 $ 0,3143 Исторический минимум: $ 0,000117516245378328 $ 0,000117516245378328 $ 0,000117516245378328 Текущая цена: $ 0,01199 $ 0,01199 $ 0,01199 Узнайте больше о цене Stobox (STBU)

Токеномика Stobox (STBU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stobox (STBU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STBU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STBU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STBU, изучите текущую цену STBU!

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