Токеномика DeFi STOA (STA)

Токеномика DeFi STOA (STA)

Откройте для себя ключевую информацию о DeFi STOA (STA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DeFi STOA (STA)

DeFi STOA - это проект по созданию диверсифицированной платформы для распределения доходов для увеличения роста активов токенов и стоимости токенов за счет использования алгоритмов арбитража между глобальными финансовыми платформами. DEFI STOA разработала модель конвертируемой валюты активов, чтобы упростить обмен активами с помощью этой реалистичной модели финансовых услуг. Кроме того, DeFi finance управляет прибылью, основанной на модели социального финансирования, то есть логике транзакций многосторонних участников и участия в рынке, и представляет оптимальную модель функционирования рынка путем копирования торговли ею, и этот процесс сочетается с большими данными и моделями обучения искусственному интеллекту.

Официальный сайт:
https://stoacorps.com/
Whitepaper:
http://stoacorp.com/white/white_en.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea

Токеномика и анализ цен DeFi STOA (STA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi STOA (STA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,92
$ 0,92$ 0,92
Исторический минимум:
$ 0,000997990656179079
$ 0,000997990656179079$ 0,000997990656179079
Текущая цена:
$ 0,006491
$ 0,006491$ 0,006491

Токеномика DeFi STOA (STA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeFi STOA (STA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STA, изучите текущую цену STA!

Как купить STA

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История цены DeFi STOA (STA)

Анализ истории цены STA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.