Токеномика DeFi STOA (STA)
Информация о DeFi STOA (STA)
DeFi STOA - это проект по созданию диверсифицированной платформы для распределения доходов для увеличения роста активов токенов и стоимости токенов за счет использования алгоритмов арбитража между глобальными финансовыми платформами. DEFI STOA разработала модель конвертируемой валюты активов, чтобы упростить обмен активами с помощью этой реалистичной модели финансовых услуг. Кроме того, DeFi finance управляет прибылью, основанной на модели социального финансирования, то есть логике транзакций многосторонних участников и участия в рынке, и представляет оптимальную модель функционирования рынка путем копирования торговли ею, и этот процесс сочетается с большими данными и моделями обучения искусственному интеллекту.
Токеномика и анализ цен DeFi STOA (STA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi STOA (STA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика DeFi STOA (STA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DeFi STOA (STA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов STA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов STA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STA, изучите текущую цену STA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 STA = 0,006491 USD