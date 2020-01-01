Токеномика DeFi STOA (STA) Откройте для себя ключевую информацию о DeFi STOA (STA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeFi STOA (STA) DeFi STOA - это проект по созданию диверсифицированной платформы для распределения доходов для увеличения роста активов токенов и стоимости токенов за счет использования алгоритмов арбитража между глобальными финансовыми платформами. DEFI STOA разработала модель конвертируемой валюты активов, чтобы упростить обмен активами с помощью этой реалистичной модели финансовых услуг. Кроме того, DeFi finance управляет прибылью, основанной на модели социального финансирования, то есть логике транзакций многосторонних участников и участия в рынке, и представляет оптимальную модель функционирования рынка путем копирования торговли ею, и этот процесс сочетается с большими данными и моделями обучения искусственному интеллекту. Официальный сайт: https://stoacorps.com/ Whitepaper: http://stoacorp.com/white/white_en.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea Купить STA сейчас!

Токеномика и анализ цен DeFi STOA (STA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi STOA (STA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,92 $ 0,92 $ 0,92 Исторический минимум: $ 0,000997990656179079 $ 0,000997990656179079 $ 0,000997990656179079 Текущая цена: $ 0,006491 $ 0,006491 $ 0,006491 Узнайте больше о цене DeFi STOA (STA)

Токеномика DeFi STOA (STA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFi STOA (STA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STA, изучите текущую цену STA!

Как купить STA Заинтересованы в добавлении DeFi STOA (STA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки STA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить STA на MEXC прямо сейчас!

История цены DeFi STOA (STA) Анализ истории цены STA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены STA прямо сейчас!

Прогноз цены STA Хотите узнать, куда может двигаться STA? Наша страница прогноза цены STA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!