Токеномика SquadSwap (SQUAD) Откройте для себя ключевую информацию о SquadSwap (SQUAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SquadSwap (SQUAD) SquadSwap является первопроходцем в области DEX, предоставляя пользователям многофункциональную платформу, ориентированную на сообщество. Уделяя особое внимание управлению, полезности и вовлечению пользователей, SquadSwap готова совершать революцию в сфере децентрализованных бирж, предоставляя пользователям возможность участвовать в будущем финансов. Официальный сайт: https://squadswap.com/ Whitepaper: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Купить SQUAD сейчас!

Токеномика и анализ цен SquadSwap (SQUAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SquadSwap (SQUAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,12M $ 60,12M $ 60,12M Исторический максимум: $ 0,33879 $ 0,33879 $ 0,33879 Исторический минимум: $ 0,009505325106395283 $ 0,009505325106395283 $ 0,009505325106395283 Текущая цена: $ 0,06012 $ 0,06012 $ 0,06012 Узнайте больше о цене SquadSwap (SQUAD)

Токеномика SquadSwap (SQUAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SquadSwap (SQUAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SQUAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SQUAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQUAD, изучите текущую цену SQUAD!

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