Superpower Squad — это мобильная киберспортивная игра на тему супергероев, созданная с использованием технологии блокчейн. Игра ориентирована на играбельность и разработана с такими элементами, как MOBA, RPG, Roguelike и социальными функциями. Игроки могут выбирать из 26 уникальных героев, 48 видов оружия, различных скинов и украшений для оптимизации своего боевого снаряжения. Игра предлагает игрокам практиковать свои навыки в одиночку или в составе отряда, чтобы заработать награды, достойные их результатов. Интегрированная с решением для отправки электронной почты в кошелек и инструментом пользовательского контента (UGC), игра также снижает порог для геймеров web2 и создает управляемую сообществом торговую площадку для обеспечения оптимального игрового процесса web3.