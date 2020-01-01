Токеномика Spectral (SPEC) Откройте для себя ключевую информацию о Spectral (SPEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spectral (SPEC) Spectral берет естественный язык и преобразует его в код Solidity, позволяя частным лицам и предприятиям публиковать смарт-контракты промышленного уровня, арбитражные прокси, NFT, роллапы и многое другое. Официальный сайт: https://www.spectrallabs.xyz/ Whitepaper: https://www.spectrallabs.xyz/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://ethplorer.io/address/0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389# Купить SPEC сейчас!

Токеномика и анализ цен Spectral (SPEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spectral (SPEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,04M $ 10,04M $ 10,04M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 14,10M $ 14,10M $ 14,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,15M $ 71,15M $ 71,15M Исторический максимум: $ 18,642 $ 18,642 $ 18,642 Исторический минимум: $ 0,4950040412898385 $ 0,4950040412898385 $ 0,4950040412898385 Текущая цена: $ 0,7115 $ 0,7115 $ 0,7115 Узнайте больше о цене Spectral (SPEC)

Токеномика Spectral (SPEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spectral (SPEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPEC, изучите текущую цену SPEC!

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