Токеномика The Unfettered Souls (SOULS) Откройте для себя ключевую информацию о The Unfettered Souls (SOULS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Unfettered Souls (SOULS) The Unfettered — это ролевая видеоигра, предлагающая беспрецедентный децентрализованный игровой процесс на блокчейне. Игра представляет собой жанр, похожий на соулс, разработанный Trender Software на Unreal Engine 4, предназначенный для того, чтобы предоставить игрокам захватывающий и сложный игровой процесс. Миссия The Unfettered — предоставить настоящую игровую свободу, а видение — создать честную и прозрачную игровую экосистему. Официальный сайт: https://theunfettered.io/ Whitepaper: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Купить SOULS сейчас!

Токеномика и анализ цен The Unfettered Souls (SOULS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Unfettered Souls (SOULS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 322,78K $ 322,78K $ 322,78K Общее предложение: $ 2,25B $ 2,25B $ 2,25B Оборотное предложение: $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 634,50K $ 634,50K $ 634,50K Исторический максимум: $ 0,03889 $ 0,03889 $ 0,03889 Исторический минимум: $ 0,000274918385363361 $ 0,000274918385363361 $ 0,000274918385363361 Текущая цена: $ 0,000282 $ 0,000282 $ 0,000282 Узнайте больше о цене The Unfettered Souls (SOULS)

Токеномика The Unfettered Souls (SOULS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Unfettered Souls (SOULS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOULS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOULS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOULS, изучите текущую цену SOULS!

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