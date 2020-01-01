Токеномика Sologenic (SOLO)

Токеномика Sologenic (SOLO)

Откройте для себя ключевую информацию о Sologenic (SOLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sologenic (SOLO)

Sologenic разрушает индустрию торговли активами: токенизированные ценные бумаги, криптоактивы и NFT. Токенизированные ценные бумаги: Экосистема Sologenic использует токенизацию широкого спектра активов с традиционных финансовых рынков или частной собственности. Все активы обеспечены 1:1 реальными мировыми акциями (НЕ CFD) через SAXO банк в ЕС. Sologenic также поддерживает слияния акций и дивиденды.

Официальный сайт:
https://www.sologenic.org/
Whitepaper:
https://www.sologenic.com/downloads/sologenic-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bithomp.com/explorer/rsoLo2S1kiGeCcn6hCUXVrCpGMWLrRrLZz

Токеномика и анализ цен Sologenic (SOLO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sologenic (SOLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 98,38M
$ 98,38M$ 98,38M
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 398,78M
$ 398,78M$ 398,78M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 98,68M
$ 98,68M$ 98,68M
Исторический максимум:
$ 0,94999
$ 0,94999$ 0,94999
Исторический минимум:
$ 0,05447753618601995
$ 0,05447753618601995$ 0,05447753618601995
Текущая цена:
$ 0,24671
$ 0,24671$ 0,24671

Токеномика Sologenic (SOLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sologenic (SOLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLO, изучите текущую цену SOLO!

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История цены Sologenic (SOLO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.