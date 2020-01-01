Токеномика Sologenic (SOLO) Откройте для себя ключевую информацию о Sologenic (SOLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sologenic (SOLO) Sologenic разрушает индустрию торговли активами: токенизированные ценные бумаги, криптоактивы и NFT. Токенизированные ценные бумаги: Экосистема Sologenic использует токенизацию широкого спектра активов с традиционных финансовых рынков или частной собственности. Все активы обеспечены 1:1 реальными мировыми акциями (НЕ CFD) через SAXO банк в ЕС. Sologenic также поддерживает слияния акций и дивиденды. Официальный сайт: https://www.sologenic.org/ Whitepaper: https://www.sologenic.com/downloads/sologenic-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bithomp.com/explorer/rsoLo2S1kiGeCcn6hCUXVrCpGMWLrRrLZz Купить SOLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Sologenic (SOLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sologenic (SOLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,38M $ 98,38M $ 98,38M Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 398,78M $ 398,78M $ 398,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,68M $ 98,68M $ 98,68M Исторический максимум: $ 0,94999 $ 0,94999 $ 0,94999 Исторический минимум: $ 0,05447753618601995 $ 0,05447753618601995 $ 0,05447753618601995 Текущая цена: $ 0,24671 $ 0,24671 $ 0,24671 Узнайте больше о цене Sologenic (SOLO)

Токеномика Sologenic (SOLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sologenic (SOLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLO, изучите текущую цену SOLO!

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