Токеномика Real Smurf Cat (SMURFCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Real Smurf Cat (SMURFCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Real Smurf Cat (SMURFCAT) SMURFCAT (также известный как Shailushai) - дефляционный мемкоин, запущенный на Ethereum. Криптовалюта была создана как дань уважения интернет-мему Smurf Cat, изначально созданному Нейтом Халлинаном и недавно популяризированному в TikTok. В меме обыгрывается идея о том, что изображенный на картинке кот Смурф действительно не отфотошоплен, и что он действительно существует. Официальный сайт: https://smurfcat.eth.limo Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Купить SMURFCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Real Smurf Cat (SMURFCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Real Smurf Cat (SMURFCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,42M $ 2,42M $ 2,42M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 93,81B $ 93,81B $ 93,81B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00042251 $ 0,00042251 $ 0,00042251 Исторический минимум: $ 0,000000030302868553 $ 0,000000030302868553 $ 0,000000030302868553 Текущая цена: $ 0,00002575 $ 0,00002575 $ 0,00002575 Узнайте больше о цене Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Токеномика Real Smurf Cat (SMURFCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Real Smurf Cat (SMURFCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMURFCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMURFCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMURFCAT, изучите текущую цену SMURFCAT!

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