Токеномика Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Токеномика Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Real Smurf Cat (SMURFCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (также известный как Shailushai) - дефляционный мемкоин, запущенный на Ethereum. Криптовалюта была создана как дань уважения интернет-мему Smurf Cat, изначально созданному Нейтом Халлинаном и недавно популяризированному в TikTok. В меме обыгрывается идея о том, что изображенный на картинке кот Смурф действительно не отфотошоплен, и что он действительно существует.

Официальный сайт:
https://smurfcat.eth.limo
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Токеномика и анализ цен Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Real Smurf Cat (SMURFCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,42M
$ 2,42M$ 2,42M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 93,81B
$ 93,81B$ 93,81B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00042251
$ 0,00042251$ 0,00042251
Исторический минимум:
$ 0,000000030302868553
$ 0,000000030302868553$ 0,000000030302868553
Текущая цена:
$ 0,00002575
$ 0,00002575$ 0,00002575

Токеномика Real Smurf Cat (SMURFCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Real Smurf Cat (SMURFCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SMURFCAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SMURFCAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMURFCAT, изучите текущую цену SMURFCAT!

Как купить SMURFCAT

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История цены Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Анализ истории цены SMURFCAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SMURFCAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.