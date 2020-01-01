Токеномика Slingshot (SLING)

Токеномика Slingshot (SLING)

Откройте для себя ключевую информацию о Slingshot (SLING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Slingshot (SLING)

Slingshot – запуск игры Roblox с искусственным интеллектом. Slingshot – это революционная игровая платформа, где вы можете стать совладельцем следующей миллиардной игры. Впервые геймеры могут объединить усилия с создателями и инфлюэнсерами, чтобы определять направление развития своих любимых игр и пожинать плоды их успеха. Став совладельцем игр через инновационную модель токенов $SLING, вы будете иметь настоящую долю в успехе игр. Slingshot запускает не просто игры, а настоящие IP.

Официальный сайт:
https://slingshotdao.com/
Whitepaper:
https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Токеномика и анализ цен Slingshot (SLING)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Slingshot (SLING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 132,54K
$ 132,54K$ 132,54K
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 186,47M
$ 186,47M$ 186,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,55M
$ 3,55M$ 3,55M
Исторический максимум:
$ 0,07452
$ 0,07452$ 0,07452
Исторический минимум:
$ 0,000677624266401103
$ 0,000677624266401103$ 0,000677624266401103
Текущая цена:
$ 0,0007108
$ 0,0007108$ 0,0007108

Токеномика Slingshot (SLING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Slingshot (SLING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLING, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLING.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLING, изучите текущую цену SLING!

Как купить SLING

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История цены Slingshot (SLING)

Анализ истории цены SLING помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.