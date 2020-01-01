Токеномика Slingshot (SLING) Откройте для себя ключевую информацию о Slingshot (SLING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Slingshot (SLING) Slingshot – запуск игры Roblox с искусственным интеллектом. Slingshot – это революционная игровая платформа, где вы можете стать совладельцем следующей миллиардной игры. Впервые геймеры могут объединить усилия с создателями и инфлюэнсерами, чтобы определять направление развития своих любимых игр и пожинать плоды их успеха. Став совладельцем игр через инновационную модель токенов $SLING, вы будете иметь настоящую долю в успехе игр. Slingshot запускает не просто игры, а настоящие IP. Официальный сайт: https://slingshotdao.com/ Whitepaper: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE Купить SLING сейчас!

Токеномика и анализ цен Slingshot (SLING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Slingshot (SLING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 132,54K $ 132,54K $ 132,54K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 186,47M $ 186,47M $ 186,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,55M $ 3,55M $ 3,55M Исторический максимум: $ 0,07452 $ 0,07452 $ 0,07452 Исторический минимум: $ 0,000677624266401103 $ 0,000677624266401103 $ 0,000677624266401103 Текущая цена: $ 0,0007108 $ 0,0007108 $ 0,0007108 Узнайте больше о цене Slingshot (SLING)

Токеномика Slingshot (SLING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Slingshot (SLING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLING, изучите текущую цену SLING!

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