SLING

Slingshot – запуск игры Roblox с искусственным интеллектом. Slingshot – это революционная игровая платформа, где вы можете стать совладельцем следующей миллиардной игры. Впервые геймеры могут объединить усилия с создателями и инфлюэнсерами, чтобы определять направление развития своих любимых игр и пожинать плоды их успеха. Став совладельцем игр через инновационную модель токенов $SLING, вы будете иметь настоящую долю в успехе игр. Slingshot запускает не просто игры, а настоящие IP.

Название криптовалютыSLING

МестоNo.2474

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.20%

Оборотное предложение186,468,623

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение5,000,000,000

Коэффициент обращения0.0372%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.02871671040523046,2025-03-18

Наименьшая цена0.001328981270103769,2025-05-24

Публичный блокчейнARB

ВведениеSlingshot – запуск игры Roblox с искусственным интеллектом. Slingshot – это революционная игровая платформа, где вы можете стать совладельцем следующей миллиардной игры. Впервые геймеры могут объединить усилия с создателями и инфлюэнсерами, чтобы определять направление развития своих любимых игр и пожинать плоды их успеха. Став совладельцем игр через инновационную модель токенов $SLING, вы будете иметь настоящую долю в успехе игр. Slingshot запускает не просто игры, а настоящие IP.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SLING/USDT
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