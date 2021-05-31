Токеномика SOLANIUM (SLIM) Откройте для себя ключевую информацию о SOLANIUM (SLIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOLANIUM (SLIM) Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Официальный сайт: https://www.solanium.io/ Whitepaper: https://docs.solanium.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Купить SLIM сейчас!

Токеномика и анализ цен SOLANIUM (SLIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLANIUM (SLIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,96M $ 5,96M $ 5,96M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,799 $ 5,799 $ 5,799 Исторический минимум: $ 0,01995524978345313 $ 0,01995524978345313 $ 0,01995524978345313 Текущая цена: $ 0,05962 $ 0,05962 $ 0,05962 Узнайте больше о цене SOLANIUM (SLIM)

Токеномика SOLANIUM (SLIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOLANIUM (SLIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLIM, изучите текущую цену SLIM!

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