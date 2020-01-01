Токеномика Sekuya (SKYA)

Токеномика Sekuya (SKYA)

Откройте для себя ключевую информацию о Sekuya (SKYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sekuya (SKYA)

Sekuya - это компания, специализирующаяся на видеоиграх, цель которой - совершать революцию в мире игр с помощью подхода, основанного на сообществе, в новой вселенной аниме-эпического фэнтези. У игроков есть возможность улучшить игровой опыт с помощью SKYA - собственной игровой валюты Sekuya.

Официальный сайт:
https://sekuya.io/
Whitepaper:
https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53

Токеномика и анализ цен Sekuya (SKYA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sekuya (SKYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,72M
$ 1,72M$ 1,72M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 399,24M
$ 399,24M$ 399,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,069768
$ 0,069768$ 0,069768
Исторический минимум:
$ 0,00261259753355188
$ 0,00261259753355188$ 0,00261259753355188
Текущая цена:
$ 0,004318
$ 0,004318$ 0,004318

Токеномика Sekuya (SKYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sekuya (SKYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SKYA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SKYA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKYA, изучите текущую цену SKYA!

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История цены Sekuya (SKYA)

Анализ истории цены SKYA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.