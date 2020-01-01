Токеномика Sekuya (SKYA) Откройте для себя ключевую информацию о Sekuya (SKYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sekuya (SKYA) Sekuya - это компания, специализирующаяся на видеоиграх, цель которой - совершать революцию в мире игр с помощью подхода, основанного на сообществе, в новой вселенной аниме-эпического фэнтези. У игроков есть возможность улучшить игровой опыт с помощью SKYA - собственной игровой валюты Sekuya. Официальный сайт: https://sekuya.io/ Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Купить SKYA сейчас!

Токеномика и анализ цен Sekuya (SKYA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sekuya (SKYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 399,24M $ 399,24M $ 399,24M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,069768 $ 0,069768 $ 0,069768 Исторический минимум: $ 0,00261259753355188 $ 0,00261259753355188 $ 0,00261259753355188 Текущая цена: $ 0,004318 $ 0,004318 $ 0,004318 Узнайте больше о цене Sekuya (SKYA)

Токеномика Sekuya (SKYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sekuya (SKYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKYA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKYA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKYA, изучите текущую цену SKYA!

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