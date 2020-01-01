Токеномика SinVerse (SIN)

Токеномика SinVerse (SIN)

Откройте для себя ключевую информацию о SinVerse (SIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SinVerse (SIN)

SinCity Token — это многопользовательская игра в метавселенной, основанная на технологии блокчейна. Действие игры разворачивается в одном из самых противоречивых городов мира, где можно приобрести цифровую недвижимость. Пользователи могут покупать эту землю, чтобы развивать и строить свои империи. Цель игры — стать главным героем. Это будет очень социальная платформа, где вы сможете создавать клубы для своих друзей, проводить онлайн-мероприятия и даже участвовать в мероприятиях преступного мира, чтобы выиграть внутриигровые награды.

Официальный сайт:
https://sinverse.com/
Whitepaper:
https://sinverse.com/documents
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010

Токеномика и анализ цен SinVerse (SIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SinVerse (SIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 730,99K
$ 730,99K$ 730,99K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 805,94M
$ 805,94M$ 805,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 907,00K
$ 907,00K$ 907,00K
Исторический максимум:
$ 0,71
$ 0,71$ 0,71
Исторический минимум:
$ 0,000848252553658032
$ 0,000848252553658032$ 0,000848252553658032
Текущая цена:
$ 0,000907
$ 0,000907$ 0,000907

Токеномика SinVerse (SIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SinVerse (SIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIN, изучите текущую цену SIN!

Как купить SIN

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История цены SinVerse (SIN)

Анализ истории цены SIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.