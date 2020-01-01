Токеномика SinVerse (SIN) Откройте для себя ключевую информацию о SinVerse (SIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SinVerse (SIN) SinCity Token — это многопользовательская игра в метавселенной, основанная на технологии блокчейна. Действие игры разворачивается в одном из самых противоречивых городов мира, где можно приобрести цифровую недвижимость. Пользователи могут покупать эту землю, чтобы развивать и строить свои империи. Цель игры — стать главным героем. Это будет очень социальная платформа, где вы сможете создавать клубы для своих друзей, проводить онлайн-мероприятия и даже участвовать в мероприятиях преступного мира, чтобы выиграть внутриигровые награды. Официальный сайт: https://sinverse.com/ Whitepaper: https://sinverse.com/documents Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Купить SIN сейчас!

Токеномика и анализ цен SinVerse (SIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SinVerse (SIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 730,99K $ 730,99K $ 730,99K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 805,94M $ 805,94M $ 805,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 907,00K $ 907,00K $ 907,00K Исторический максимум: $ 0,71 $ 0,71 $ 0,71 Исторический минимум: $ 0,000848252553658032 $ 0,000848252553658032 $ 0,000848252553658032 Текущая цена: $ 0,000907 $ 0,000907 $ 0,000907 Узнайте больше о цене SinVerse (SIN)

Токеномика SinVerse (SIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SinVerse (SIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIN, изучите текущую цену SIN!

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