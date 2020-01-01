Токеномика Silo Finance (SILO) Откройте для себя ключевую информацию о Silo Finance (SILO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Silo Finance (SILO) Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Официальный сайт: https://www.silo.finance/ Whitepaper: https://docs.silo.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Купить SILO сейчас!

Токеномика и анализ цен Silo Finance (SILO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silo Finance (SILO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,32M $ 40,32M $ 40,32M Исторический максимум: $ 0,061 $ 0,061 $ 0,061 Исторический минимум: $ 0,1734 $ 0,1734 $ 0,1734 Текущая цена: $ 0,04032 $ 0,04032 $ 0,04032 Узнайте больше о цене Silo Finance (SILO)

Токеномика Silo Finance (SILO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Silo Finance (SILO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SILO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SILO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SILO, изучите текущую цену SILO!

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