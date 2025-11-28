Токеномика Shping (SHPING)

Токеномика Shping (SHPING)

Откройте для себя ключевую информацию о Shping (SHPING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:47:26 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Shping (SHPING)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shping (SHPING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,48M
Общее предложение:
$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,29B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,34M
Исторический максимум:
$ 0,005909
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,002834
Информация о Shping (SHPING)

Shping – это универсальное приложение Web3 для получения вознаграждений, разрушающее розничную торговлю благодаря токенизации вознаграждений. Это один из немногих реальных примеров использования технологии блокчейн DeFi в повседневной деятельности, когда покупатели получают вознаграждение за загрузку чеков, поиск товаров, написание отзывов и взаимодействие с брендами. На австралийском рынке, ставшем пробным вариантом, приложение уже выросло до почти 300 000 пользователей, что стало наглядной демонстрацией массового принятия блокчейна некриптовалютным сообществом. Большинство пользователей ежедневно взаимодействуют с Shping, даже не подозревая, что оно работает на основе блокчейна. Токен SHPING подпитывает эту экосистему, вознаграждая потребителей и обеспечивая прямые связи между брендами и покупателями во всех сферах розничной торговли. Интегрированный с биржами для простого депозита и вывода средств, Shping гарантирует, что вознаграждения могут быть легко выкуплены в виде наличных или криптовалют. Shping доказывает, что блокчейн может легко вписаться в поведение потребителей, и прокладывает путь в будущее розничной торговли.

Официальный сайт:
https://shping.com/coin
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7c84e62859d0715eb77d1b1c4154ecd6abb21bec

Токеномика Shping (SHPING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shping (SHPING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHPING, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHPING.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHPING, изучите текущую цену SHPING!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

