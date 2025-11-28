Shping – это универсальное приложение Web3 для получения вознаграждений, разрушающее розничную торговлю благодаря токенизации вознаграждений. Это один из немногих реальных примеров использования технологии блокчейн DeFi в повседневной деятельности, когда покупатели получают вознаграждение за загрузку чеков, поиск товаров, написание отзывов и взаимодействие с брендами. На австралийском рынке, ставшем пробным вариантом, приложение уже выросло до почти 300 000 пользователей, что стало наглядной демонстрацией массового принятия блокчейна некриптовалютным сообществом. Большинство пользователей ежедневно взаимодействуют с Shping, даже не подозревая, что оно работает на основе блокчейна. Токен SHPING подпитывает эту экосистему, вознаграждая потребителей и обеспечивая прямые связи между брендами и покупателями во всех сферах розничной торговли. Интегрированный с биржами для простого депозита и вывода средств, Shping гарантирует, что вознаграждения могут быть легко выкуплены в виде наличных или криптовалют. Shping доказывает, что блокчейн может легко вписаться в поведение потребителей, и прокладывает путь в будущее розничной торговли.