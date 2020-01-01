Токеномика Shark Cat (SHARKCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Shark Cat (SHARKCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shark Cat (SHARKCAT) Мемкоин про кота в акульей шапке. Официальный сайт: https://www.sharkcatsolana.org/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Купить SHARKCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Shark Cat (SHARKCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shark Cat (SHARKCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,80M $ 6,80M $ 6,80M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 989,90M $ 989,90M $ 989,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,87M $ 6,87M $ 6,87M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,001137772222603809 $ 0,001137772222603809 $ 0,001137772222603809 Текущая цена: $ 0,006874 $ 0,006874 $ 0,006874 Узнайте больше о цене Shark Cat (SHARKCAT)

Токеномика Shark Cat (SHARKCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shark Cat (SHARKCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHARKCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHARKCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARKCAT, изучите текущую цену SHARKCAT!

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