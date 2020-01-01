Токеномика EthXY (SEXY) Откройте для себя ключевую информацию о EthXY (SEXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EthXY (SEXY) SEXY используется для покупки внутриигровых предметов в EthXY. В EthXY игроки могут настраивать свой аватар, используя предметы RPG, включая броню и оружие. Игра ведется через чат Telegram. Официальный сайт: https://ethxy.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2 Купить SEXY сейчас!

Токеномика и анализ цен EthXY (SEXY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EthXY (SEXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,63M $ 3,63M $ 3,63M Исторический максимум: $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 Исторический минимум: $ 0,000397645126278051 $ 0,000397645126278051 $ 0,000397645126278051 Текущая цена: $ 0,03629 $ 0,03629 $ 0,03629 Узнайте больше о цене EthXY (SEXY)

Токеномика EthXY (SEXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EthXY (SEXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEXY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEXY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEXY, изучите текущую цену SEXY!

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