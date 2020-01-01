Токеномика Shiden (SDN) Откройте для себя ключевую информацию о Shiden (SDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shiden (SDN) Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio. Официальный сайт: https://shiden.astar.network/ Обозреватель блоков: https://shiden.subscan.io/ Купить SDN сейчас!

Токеномика и анализ цен Shiden (SDN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiden (SDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,87M $ 3,87M $ 3,87M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 66,88M $ 66,88M $ 66,88M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 12,0042 $ 12,0042 $ 12,0042 Исторический минимум: $ 0,048444558189094926 $ 0,048444558189094926 $ 0,048444558189094926 Текущая цена: $ 0,05789 $ 0,05789 $ 0,05789 Узнайте больше о цене Shiden (SDN)

Токеномика Shiden (SDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shiden (SDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDN, изучите текущую цену SDN!

Как купить SDN Заинтересованы в добавлении Shiden (SDN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SDN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SDN на MEXC прямо сейчас!

История цены Shiden (SDN) Анализ истории цены SDN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SDN прямо сейчас!

Прогноз цены SDN Хотите узнать, куда может двигаться SDN? Наша страница прогноза цены SDN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SDN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!