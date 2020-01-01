Токеномика Shiden (SDN)

Токеномика Shiden (SDN)

Откройте для себя ключевую информацию о Shiden (SDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shiden (SDN)

Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.

Официальный сайт:
https://shiden.astar.network/
Обозреватель блоков:
https://shiden.subscan.io/

Токеномика и анализ цен Shiden (SDN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiden (SDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,87M
$ 3,87M$ 3,87M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 66,88M
$ 66,88M$ 66,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 12,0042
$ 12,0042$ 12,0042
Исторический минимум:
$ 0,048444558189094926
$ 0,048444558189094926$ 0,048444558189094926
Текущая цена:
$ 0,05789
$ 0,05789$ 0,05789

Токеномика Shiden (SDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shiden (SDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SDN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SDN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDN, изучите текущую цену SDN!

Как купить SDN

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История цены Shiden (SDN)

Анализ истории цены SDN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.