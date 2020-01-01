Токеномика Script Network (SCPT)
Информация о Script Network (SCPT)
В условиях, когда телевидение постепенно переходит на цифровые технологии, Script.TV стремится предоставить уникальный, определяющий отрасль опыт, используя технологию блокчейн. Несмотря на то, что в мире существует множество вариантов потребления контента, Script.TV - первый, кто привнес прямую трансляцию телевидения в блокчейн, с вознаграждением на цепочке в виде NFT, подарков и токенов за ежечасный просмотр контента.
Токеномика и анализ цен Script Network (SCPT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Script Network (SCPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Script Network (SCPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Script Network (SCPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SCPT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SCPT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCPT, изучите текущую цену SCPT!
Как купить SCPT
Заинтересованы в добавлении Script Network (SCPT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SCPT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Script Network (SCPT)
Анализ истории цены SCPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены SCPT
Хотите узнать, куда может двигаться SCPT? Наша страница прогноза цены SCPT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Script Network (SCPT)
Сумма
1 SCPT = 0,0005602 USD