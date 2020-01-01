Токеномика Script Network (SCPT) Откройте для себя ключевую информацию о Script Network (SCPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Script Network (SCPT) В условиях, когда телевидение постепенно переходит на цифровые технологии, Script.TV стремится предоставить уникальный, определяющий отрасль опыт, используя технологию блокчейн. Несмотря на то, что в мире существует множество вариантов потребления контента, Script.TV - первый, кто привнес прямую трансляцию телевидения в блокчейн, с вознаграждением на цепочке в виде NFT, подарков и токенов за ежечасный просмотр контента. Официальный сайт: https://token.script.tv Whitepaper: https://documentation.script.tv Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Купить SCPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Script Network (SCPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Script Network (SCPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 381,39K $ 381,39K $ 381,39K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 680,81M $ 680,81M $ 680,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 560,20K $ 560,20K $ 560,20K Исторический максимум: $ 0,062 $ 0,062 $ 0,062 Исторический минимум: $ 0,000031903065015402 $ 0,000031903065015402 $ 0,000031903065015402 Текущая цена: $ 0,0005602 $ 0,0005602 $ 0,0005602 Узнайте больше о цене Script Network (SCPT)

Токеномика Script Network (SCPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Script Network (SCPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCPT, изучите текущую цену SCPT!

Как купить SCPT Заинтересованы в добавлении Script Network (SCPT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SCPT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SCPT на MEXC прямо сейчас!

История цены Script Network (SCPT) Анализ истории цены SCPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SCPT прямо сейчас!

Прогноз цены SCPT Хотите узнать, куда может двигаться SCPT? Наша страница прогноза цены SCPT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SCPT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!