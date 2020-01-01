Токеномика Script Network (SCPT)

Токеномика Script Network (SCPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Script Network (SCPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Script Network (SCPT)

В условиях, когда телевидение постепенно переходит на цифровые технологии, Script.TV стремится предоставить уникальный, определяющий отрасль опыт, используя технологию блокчейн. Несмотря на то, что в мире существует множество вариантов потребления контента, Script.TV - первый, кто привнес прямую трансляцию телевидения в блокчейн, с вознаграждением на цепочке в виде NFT, подарков и токенов за ежечасный просмотр контента.

Официальный сайт:
https://token.script.tv
Whitepaper:
https://documentation.script.tv
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA

Токеномика и анализ цен Script Network (SCPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Script Network (SCPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 381,39K
$ 381,39K$ 381,39K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 680,81M
$ 680,81M$ 680,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 560,20K
$ 560,20K$ 560,20K
Исторический максимум:
$ 0,062
$ 0,062$ 0,062
Исторический минимум:
$ 0,000031903065015402
$ 0,000031903065015402$ 0,000031903065015402
Текущая цена:
$ 0,0005602
$ 0,0005602$ 0,0005602

Токеномика Script Network (SCPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Script Network (SCPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCPT, изучите текущую цену SCPT!

Как купить SCPT

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История цены Script Network (SCPT)

Анализ истории цены SCPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SCPT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.