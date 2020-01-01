Токеномика Scotcoin Project (SCOT) Откройте для себя ключевую информацию о Scotcoin Project (SCOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scotcoin Project (SCOT) SCOTCOIN – ЭТО ЭТИЧНАЯ КРИПТОВАЛЮТА. Мы стремимся использовать Scotcoin для позитивных изменений и создания более справедливой планеты. Мы делаем это через проект Scotcoin – компанию с общественным интересом (CIC). Официальный сайт: https://scotcoinproject.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Купить SCOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Scotcoin Project (SCOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scotcoin Project (SCOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 65,023 $ 65,023 $ 65,023 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000416 $ 0,000416 $ 0,000416 Узнайте больше о цене Scotcoin Project (SCOT)

Токеномика Scotcoin Project (SCOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scotcoin Project (SCOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOT, изучите текущую цену SCOT!

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