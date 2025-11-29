Что такое SBTC

Информация о SBTC (SBTC) sBTC – это актив обеспеченный Bitcoin в соотношении 1:1, который позволяет пользователям задействовать свой BTC в DeFi, dApps и других приложениях. Транзакции sBTC обладают полной финальностью Bitcoin, обеспечивая децентрализованное перемещение активов в экосистеме Bitcoin DeFi

Информация о SBTC (SBTC) sBTC – это актив обеспеченный Bitcoin в соотношении 1:1, который позволяет пользователям задействовать свой BTC в DeFi, dApps и других приложениях. Транзакции sBTC обладают полной финальностью Bitcoin, обеспечивая децентрализованное перемещение активов в экосистеме Bitcoin DeFi sBTC – это актив обеспеченный Bitcoin в соотношении 1:1, который позволяет пользователям задействовать свой BTC в DeFi, dApps и других приложениях. Транзакции sBTC обладают полной финальностью Bitcoin, обеспечивая децентрализованное перемещение активов в экосистеме Bitcoin DeFi Официальный сайт: https://www.stacks.co/sbtc Whitepaper: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.html Обозреватель блоков: https://explorer.hiro.so/txid/SM3VDXK3WZZSA84XXFKAFAF15NNZX32CTSG82JFQ4.sbtc-token?chain=mainnet

Токеномика SBTC (SBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SBTC (SBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBTC, изучите текущую цену SBTC!

История цены SBTC (SBTC) Анализ истории цены SBTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены SBTC Хотите узнать, куда может двигаться SBTC? Наша страница прогноза цены SBTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

