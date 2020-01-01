Токеномика SAL (SAL)

Токеномика SAL (SAL)

Откройте для себя ключевую информацию о SAL (SAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SAL (SAL)

Salvium – это передовой приватный блокчейн с функцией доказательства работы, который сочетает в себе возможности стейкинга, приватности и DeFi и при этом не нарушает криптовалютные правила. Созданный на основе форка Monero, он сохраняет такие продвинутые функции конфиденциальности Monero, как скрытые адреса и кольцевые подписи. Однако Salvium внедряет революционные инновации, которые существенно меняют механику транзакций, создавая уникальное решение в сфере DeFi.

Официальный сайт:
https://salvium.io/
Whitepaper:
https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.salvium.io/

Токеномика и анализ цен SAL (SAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAL (SAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 184,40M
$ 184,40M$ 184,40M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,58M
$ 14,58M$ 14,58M
Исторический максимум:
$ 0,14715
$ 0,14715$ 0,14715
Исторический минимум:
$ 0,07197937527715106
$ 0,07197937527715106$ 0,07197937527715106
Текущая цена:
$ 0,07907
$ 0,07907$ 0,07907

Токеномика SAL (SAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SAL (SAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAL, изучите текущую цену SAL!

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История цены SAL (SAL)

Анализ истории цены SAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.