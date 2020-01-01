Токеномика SAL (SAL) Откройте для себя ключевую информацию о SAL (SAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SAL (SAL) Salvium – это передовой приватный блокчейн с функцией доказательства работы, который сочетает в себе возможности стейкинга, приватности и DeFi и при этом не нарушает криптовалютные правила. Созданный на основе форка Monero, он сохраняет такие продвинутые функции конфиденциальности Monero, как скрытые адреса и кольцевые подписи. Однако Salvium внедряет революционные инновации, которые существенно меняют механику транзакций, создавая уникальное решение в сфере DeFi. Официальный сайт: https://salvium.io/ Whitepaper: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.salvium.io/ Купить SAL сейчас!

Токеномика и анализ цен SAL (SAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAL (SAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 184,40M $ 184,40M $ 184,40M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,58M $ 14,58M $ 14,58M Исторический максимум: $ 0,14715 $ 0,14715 $ 0,14715 Исторический минимум: $ 0,07197937527715106 $ 0,07197937527715106 $ 0,07197937527715106 Текущая цена: $ 0,07907 $ 0,07907 $ 0,07907 Узнайте больше о цене SAL (SAL)

Токеномика SAL (SAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAL (SAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAL, изучите текущую цену SAL!

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