Токеномика Rezor (RZR) Откройте для себя ключевую информацию о Rezor (RZR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rezor (RZR) Официальный сайт: https://www.rezor.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9d0d41df4ca809dc16a9bff646d3c6cbc4ebc707 Купить RZR сейчас!

Токеномика и анализ цен Rezor (RZR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rezor (RZR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,22M $ 19,22M $ 19,22M Исторический максимум: $ 0,00037 $ 0,00037 $ 0,00037 Исторический минимум: $ 0,000186600770527806 $ 0,000186600770527806 $ 0,000186600770527806 Текущая цена: $ 0,0001922 $ 0,0001922 $ 0,0001922 Узнайте больше о цене Rezor (RZR)

Токеномика Rezor (RZR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rezor (RZR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RZR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RZR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RZR, изучите текущую цену RZR!

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