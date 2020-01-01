Токеномика Radiant (RXD) Откройте для себя ключевую информацию о Radiant (RXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Radiant (RXD) Слияние лучших возможностей Bitcoin и Ethereum с непревзойденным потенциалом для кросчейн-коммерции. Официальный сайт: https://radiantblockchain.org Whitepaper: https://radiantblockchain.org/radiant.pdf Обозреватель блоков: https://radiantexplorer.com/ Купить RXD сейчас!

Токеномика и анализ цен Radiant (RXD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Radiant (RXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,84M $ 2,84M $ 2,84M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 13,34B $ 13,34B $ 13,34B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,47M $ 4,47M $ 4,47M Исторический максимум: $ 0,002388 $ 0,002388 $ 0,002388 Исторический минимум: $ 0,000154418062569128 $ 0,000154418062569128 $ 0,000154418062569128 Текущая цена: $ 0,000213 $ 0,000213 $ 0,000213 Узнайте больше о цене Radiant (RXD)

Токеномика Radiant (RXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Radiant (RXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RXD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RXD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RXD, изучите текущую цену RXD!

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