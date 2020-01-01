Токеномика The Root Network (ROOT)
Информация о The Root Network (ROOT)
ROOT — это жизненная сила The Root Network. The Root Network — это больше, чем просто блокчейн. Это децентрализованная сеть, принадлежащая сообществу, которая предназначена для обеспечения поддержки и объединения цифрового опыта в Futureverse и за его пределами.
Токеномика и анализ цен The Root Network (ROOT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Root Network (ROOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика The Root Network (ROOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики The Root Network (ROOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ROOT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ROOT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROOT, изучите текущую цену ROOT!
Как купить ROOT
Заинтересованы в добавлении The Root Network (ROOT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ROOT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены The Root Network (ROOT)
Анализ истории цены ROOT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены ROOT
Хотите узнать, куда может двигаться ROOT? Наша страница прогноза цены ROOT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить The Root Network (ROOT)
Сумма
1 ROOT = 0,004394 USD