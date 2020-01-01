Токеномика The Root Network (ROOT)

Токеномика The Root Network (ROOT)

Откройте для себя ключевую информацию о The Root Network (ROOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Root Network (ROOT)

ROOT — это жизненная сила The Root Network. The Root Network — это больше, чем просто блокчейн. Это децентрализованная сеть, принадлежащая сообществу, которая предназначена для обеспечения поддержки и объединения цифрового опыта в Futureverse и за его пределами.

Официальный сайт:
https://www.therootnetwork.com/
Whitepaper:
https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper
Обозреватель блоков:
https://rootscan.io/

Токеномика и анализ цен The Root Network (ROOT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Root Network (ROOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,01M
$ 10,01M$ 10,01M
Общее предложение:
$ 12,00B
$ 12,00B$ 12,00B
Оборотное предложение:
$ 2,28B
$ 2,28B$ 2,28B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,73M
$ 52,73M$ 52,73M
Исторический максимум:
$ 0,1329
$ 0,1329$ 0,1329
Исторический минимум:
$ 0,00349425293689146
$ 0,00349425293689146$ 0,00349425293689146
Текущая цена:
$ 0,004394
$ 0,004394$ 0,004394

Токеномика The Root Network (ROOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Root Network (ROOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROOT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROOT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROOT, изучите текущую цену ROOT!

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История цены The Root Network (ROOT)

Анализ истории цены ROOT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.