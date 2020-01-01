Токеномика The Root Network (ROOT) Откройте для себя ключевую информацию о The Root Network (ROOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Root Network (ROOT) ROOT — это жизненная сила The Root Network. The Root Network — это больше, чем просто блокчейн. Это децентрализованная сеть, принадлежащая сообществу, которая предназначена для обеспечения поддержки и объединения цифрового опыта в Futureverse и за его пределами. Официальный сайт: https://www.therootnetwork.com/ Whitepaper: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Обозреватель блоков: https://rootscan.io/ Купить ROOT сейчас!

Токеномика и анализ цен The Root Network (ROOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Root Network (ROOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,01M $ 10,01M $ 10,01M Общее предложение: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Оборотное предложение: $ 2,28B $ 2,28B $ 2,28B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,73M $ 52,73M $ 52,73M Исторический максимум: $ 0,1329 $ 0,1329 $ 0,1329 Исторический минимум: $ 0,00349425293689146 $ 0,00349425293689146 $ 0,00349425293689146 Текущая цена: $ 0,004394 $ 0,004394 $ 0,004394 Узнайте больше о цене The Root Network (ROOT)

Токеномика The Root Network (ROOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Root Network (ROOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROOT, изучите текущую цену ROOT!

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