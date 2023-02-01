Токеномика RejuveAI (RJV)

Токеномика RejuveAI (RJV)

Откройте для себя ключевую информацию о RejuveAI (RJV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RejuveAI (RJV)

Rejuve.AI — это децентрализованная сеть исследований долголетия, управляемая искусственным интеллектом, позволяющая людям со всего мира отслеживать данные о своем здоровье, получать ценную информацию, вносить свой вклад в передовые исследования долголетия и получать вознаграждения. Пользователи вносят данные в мобильное приложение в обмен на токены RJV, которые можно использовать для покупки продуктов и услуг для здоровья (таких как добавки, тестовые наборы, наборы для секвенирования генома, носимые устройства и т. д.) по сниженным тарифам для участников.

Официальный сайт:
https://rejuve.ai/
Whitepaper:
https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef

Токеномика и анализ цен RejuveAI (RJV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RejuveAI (RJV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,87M
$ 2,87M$ 2,87M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 565,83M
$ 565,83M$ 565,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,07M
$ 5,07M$ 5,07M
Исторический максимум:
$ 0,145
$ 0,145$ 0,145
Исторический минимум:
$ 0,004835064430905604
$ 0,004835064430905604$ 0,004835064430905604
Текущая цена:
$ 0,00507
$ 0,00507$ 0,00507

Токеномика RejuveAI (RJV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RejuveAI (RJV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RJV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RJV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RJV, изучите текущую цену RJV!

Как купить RJV

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История цены RejuveAI (RJV)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.