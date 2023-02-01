Токеномика RejuveAI (RJV) Откройте для себя ключевую информацию о RejuveAI (RJV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RejuveAI (RJV) Rejuve.AI — это децентрализованная сеть исследований долголетия, управляемая искусственным интеллектом, позволяющая людям со всего мира отслеживать данные о своем здоровье, получать ценную информацию, вносить свой вклад в передовые исследования долголетия и получать вознаграждения. Пользователи вносят данные в мобильное приложение в обмен на токены RJV, которые можно использовать для покупки продуктов и услуг для здоровья (таких как добавки, тестовые наборы, наборы для секвенирования генома, носимые устройства и т. д.) по сниженным тарифам для участников. Официальный сайт: https://rejuve.ai/ Whitepaper: https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Купить RJV сейчас!

Токеномика и анализ цен RejuveAI (RJV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RejuveAI (RJV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,87M $ 2,87M $ 2,87M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 565,83M $ 565,83M $ 565,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,07M $ 5,07M $ 5,07M Исторический максимум: $ 0,145 $ 0,145 $ 0,145 Исторический минимум: $ 0,004835064430905604 $ 0,004835064430905604 $ 0,004835064430905604 Текущая цена: $ 0,00507 $ 0,00507 $ 0,00507 Узнайте больше о цене RejuveAI (RJV)

Токеномика RejuveAI (RJV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RejuveAI (RJV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RJV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RJV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RJV, изучите текущую цену RJV!

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