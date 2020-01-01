Токеномика RefundCoin (RFD) Откройте для себя ключевую информацию о RefundCoin (RFD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RefundCoin (RFD) $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Официальный сайт: https://refundcoin.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Купить RFD сейчас!

Токеномика и анализ цен RefundCoin (RFD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RefundCoin (RFD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M Исторический максимум: $ 0,000108 $ 0,000108 $ 0,000108 Исторический минимум: $ 0,000000364509943696 $ 0,000000364509943696 $ 0,000000364509943696 Текущая цена: $ 0,000002958 $ 0,000002958 $ 0,000002958 Узнайте больше о цене RefundCoin (RFD)

Токеномика RefundCoin (RFD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RefundCoin (RFD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RFD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RFD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RFD, изучите текущую цену RFD!

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