Токеномика Retik Finance (RETIK) Откройте для себя ключевую информацию о Retik Finance (RETIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Retik Finance (RETIK) Retik Finance (RETIK) - передовой проект в области децентрализованных финансов (DeFi), который совершает революцию в глобальных транзакциях благодаря инновационному набору финансовых решений. Представляем футуристические дебетовые карты DeFi, умный крипто-платежный шлюз, P2P-кредитование на основе искусственного интеллекта и мультичейн некастодиальный кошелек DeFi с высокой степенью защиты. Официальный сайт: https://retik.com/ Whitepaper: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d Купить RETIK сейчас!

Токеномика и анализ цен Retik Finance (RETIK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Retik Finance (RETIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 992,00K $ 992,00K $ 992,00K Исторический максимум: $ 2,49 $ 2,49 $ 2,49 Исторический минимум: $ 0,000544828484461892 $ 0,000544828484461892 $ 0,000544828484461892 Текущая цена: $ 0,000992 $ 0,000992 $ 0,000992 Узнайте больше о цене Retik Finance (RETIK)

Токеномика Retik Finance (RETIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Retik Finance (RETIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RETIK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RETIK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETIK, изучите текущую цену RETIK!

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