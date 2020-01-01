Токеномика Retik Finance (RETIK)

Токеномика Retik Finance (RETIK)

Откройте для себя ключевую информацию о Retik Finance (RETIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) - передовой проект в области децентрализованных финансов (DeFi), который совершает революцию в глобальных транзакциях благодаря инновационному набору финансовых решений. Представляем футуристические дебетовые карты DeFi, умный крипто-платежный шлюз, P2P-кредитование на основе искусственного интеллекта и мультичейн некастодиальный кошелек DeFi с высокой степенью защиты.

Официальный сайт:
https://retik.com/
Whitepaper:
https://retik.com/retik-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d

Токеномика и анализ цен Retik Finance (RETIK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Retik Finance (RETIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 992,00K
$ 992,00K$ 992,00K
Исторический максимум:
$ 2,49
$ 2,49$ 2,49
Исторический минимум:
$ 0,000544828484461892
$ 0,000544828484461892$ 0,000544828484461892
Текущая цена:
$ 0,000992
$ 0,000992$ 0,000992

Токеномика Retik Finance (RETIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Retik Finance (RETIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RETIK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RETIK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETIK, изучите текущую цену RETIK!

Как купить RETIK

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История цены Retik Finance (RETIK)

Анализ истории цены RETIK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.