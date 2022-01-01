Токеномика Renewable Energy (RET) Откройте для себя ключевую информацию о Renewable Energy (RET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Renewable Energy (RET) Renewable Energy Token (RET) - это токен BEP-20, созданный 4 января 2022 года в сети Binance Smart Chain и предназначенный для функционала и опыта всех сторонников возобновляемой энергии. Он позволяет им участвовать в создании физических проектов по возобновляемой энергии, которые не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, те, кто владеет RET, одновременно вносят вклад в распространение возобновляемой энергии и получают выгоду от ее вознаграждения Официальный сайт: https://ret.life/ Whitepaper: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Купить RET сейчас!

Токеномика и анализ цен Renewable Energy (RET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renewable Energy (RET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 422,27K $ 422,27K $ 422,27K Общее предложение: $ 50 000,00T $ 50 000,00T $ 50 000,00T Оборотное предложение: $ 20 117,71T $ 20 117,71T $ 20 117,71T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Исторический максимум: $ 0,00000000052 $ 0,00000000052 $ 0,00000000052 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000000002099 $ 0,00000000002099 $ 0,00000000002099 Узнайте больше о цене Renewable Energy (RET)

Токеномика Renewable Energy (RET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Renewable Energy (RET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RET, изучите текущую цену RET!

Как купить RET Заинтересованы в добавлении Renewable Energy (RET) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RET, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RET на MEXC прямо сейчас!

История цены Renewable Energy (RET) Анализ истории цены RET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RET прямо сейчас!

Прогноз цены RET Хотите узнать, куда может двигаться RET? Наша страница прогноза цены RET объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RET прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!