Токеномика Renewable Energy (RET)

Токеномика Renewable Energy (RET)

Откройте для себя ключевую информацию о Renewable Energy (RET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Renewable Energy (RET)

Renewable Energy Token (RET) - это токен BEP-20, созданный 4 января 2022 года в сети Binance Smart Chain и предназначенный для функционала и опыта всех сторонников возобновляемой энергии. Он позволяет им участвовать в создании физических проектов по возобновляемой энергии, которые не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, те, кто владеет RET, одновременно вносят вклад в распространение возобновляемой энергии и получают выгоду от ее вознаграждения

Официальный сайт:
https://ret.life/
Whitepaper:
https://ret.life/whitepaper-english.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965

Токеномика и анализ цен Renewable Energy (RET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renewable Energy (RET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 422,27K
$ 422,27K$ 422,27K
Общее предложение:
$ 50 000,00T
$ 50 000,00T$ 50 000,00T
Оборотное предложение:
$ 20 117,71T
$ 20 117,71T$ 20 117,71T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M
Исторический максимум:
$ 0,00000000052
$ 0,00000000052$ 0,00000000052
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00000000002099
$ 0,00000000002099$ 0,00000000002099

Токеномика Renewable Energy (RET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Renewable Energy (RET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RET, изучите текущую цену RET!

Как купить RET

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История цены Renewable Energy (RET)

Анализ истории цены RET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.