Токеномика Reploy (RAI) Откройте для себя ключевую информацию о Reploy (RAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reploy (RAI) Reploy – это самообучающаяся нейронная сеть и первая в мире собственная языковая модель ИИ, настроенная на 728M параметров Solidity, созданная для того, чтобы понимать, генерировать и повышать креативность и продуктивность человека как никогда раньше. Официальный сайт: https://www.reploy.ai/ Whitepaper: https://www.reploy.ai/docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Купить RAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Reploy (RAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reploy (RAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,40M $ 7,40M $ 7,40M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,40M $ 7,40M $ 7,40M Исторический максимум: $ 14 $ 14 $ 14 Исторический минимум: $ 0,12122974029812877 $ 0,12122974029812877 $ 0,12122974029812877 Текущая цена: $ 0,7396 $ 0,7396 $ 0,7396 Узнайте больше о цене Reploy (RAI)

Токеномика Reploy (RAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reploy (RAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAI, изучите текущую цену RAI!

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