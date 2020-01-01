Токеномика Quantlytica (QTLX) Откройте для себя ключевую информацию о Quantlytica (QTLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quantlytica (QTLX) Quantlytica — это децентрализованный фонд управления активами на основе ИИ, построенный на блокчейнах, совместимых с EVM. В качестве "AI Trading Engine" (ИИ-торгового движка) основная цель Quantlytica заключается в использовании ИИ-агентов для сбора рыночной информации как в ончейн, так и оффчейн, анализа консенсуса сообщества и корпоративных инвесторов, а также автономного выполнения сделок с токенами и инвестиций. Эта новая модель нацелена на сочетание торговых стратегий ИИ в реальном времени с децентрализованным управлением, предлагая участникам инвестиционные возможности, традиционно доступные только корпоративным игрокам. Официальный сайт: https://www.quantlytica.com/ Whitepaper: https://docs.quantlytica.com/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x4D840b741bc05FDE325D4Ec0B4CFCD0CeA237e4E Купить QTLX сейчас!

Токеномика и анализ цен Quantlytica (QTLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantlytica (QTLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Исторический максимум: $ 0,46176 $ 0,46176 $ 0,46176 Исторический минимум: $ 0,026038489243657557 $ 0,026038489243657557 $ 0,026038489243657557 Текущая цена: $ 0,0271 $ 0,0271 $ 0,0271 Узнайте больше о цене Quantlytica (QTLX)

Токеномика Quantlytica (QTLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quantlytica (QTLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QTLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QTLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QTLX, изучите текущую цену QTLX!

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