Токеномика Quantlytica (QTLX)
Информация о Quantlytica (QTLX)
Quantlytica — это децентрализованный фонд управления активами на основе ИИ, построенный на блокчейнах, совместимых с EVM. В качестве "AI Trading Engine" (ИИ-торгового движка) основная цель Quantlytica заключается в использовании ИИ-агентов для сбора рыночной информации как в ончейн, так и оффчейн, анализа консенсуса сообщества и корпоративных инвесторов, а также автономного выполнения сделок с токенами и инвестиций. Эта новая модель нацелена на сочетание торговых стратегий ИИ в реальном времени с децентрализованным управлением, предлагая участникам инвестиционные возможности, традиционно доступные только корпоративным игрокам.
Токеномика и анализ цен Quantlytica (QTLX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantlytica (QTLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Quantlytica (QTLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Quantlytica (QTLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов QTLX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов QTLX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QTLX, изучите текущую цену QTLX!
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 QTLX = 0,0271 USD