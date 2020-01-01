Токеномика Quantlytica (QTLX)

Токеномика Quantlytica (QTLX)

Откройте для себя ключевую информацию о Quantlytica (QTLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Quantlytica (QTLX)

Quantlytica — это децентрализованный фонд управления активами на основе ИИ, построенный на блокчейнах, совместимых с EVM. В качестве "AI Trading Engine" (ИИ-торгового движка) основная цель Quantlytica заключается в использовании ИИ-агентов для сбора рыночной информации как в ончейн, так и оффчейн, анализа консенсуса сообщества и корпоративных инвесторов, а также автономного выполнения сделок с токенами и инвестиций. Эта новая модель нацелена на сочетание торговых стратегий ИИ в реальном времени с децентрализованным управлением, предлагая участникам инвестиционные возможности, традиционно доступные только корпоративным игрокам.

Официальный сайт:
https://www.quantlytica.com/
Whitepaper:
https://docs.quantlytica.com/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x4D840b741bc05FDE325D4Ec0B4CFCD0CeA237e4E

Токеномика и анализ цен Quantlytica (QTLX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantlytica (QTLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,71M
$ 2,71M$ 2,71M
Исторический максимум:
$ 0,46176
$ 0,46176$ 0,46176
Исторический минимум:
$ 0,026038489243657557
$ 0,026038489243657557$ 0,026038489243657557
Текущая цена:
$ 0,0271
$ 0,0271$ 0,0271

Токеномика Quantlytica (QTLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Quantlytica (QTLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QTLX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QTLX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QTLX, изучите текущую цену QTLX!

Как купить QTLX

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История цены Quantlytica (QTLX)

Анализ истории цены QTLX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены QTLX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.