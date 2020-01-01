Токеномика Q Protocol (QGOV) Откройте для себя ключевую информацию о Q Protocol (QGOV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Q Protocol (QGOV) Токены QGOV являются основным активом протокола Q и движущей силой управления, безопасности и функциональности Q. Будучи конечными владельцами системы Q, держатели токенов QGOV получают выгоду от превосходной экономики протокола. Официальный сайт: https://q.org/ Whitepaper: https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.q.org Купить QGOV сейчас!

Токеномика и анализ цен Q Protocol (QGOV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Q Protocol (QGOV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 197,93M $ 197,93M $ 197,93M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,55 $ 0,55 $ 0,55 Исторический минимум: $ 0,004557884422494434 $ 0,004557884422494434 $ 0,004557884422494434 Текущая цена: $ 0,00554 $ 0,00554 $ 0,00554 Узнайте больше о цене Q Protocol (QGOV)

Токеномика Q Protocol (QGOV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Q Protocol (QGOV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QGOV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QGOV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QGOV, изучите текущую цену QGOV!

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