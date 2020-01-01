Токеномика PLAYZAP (PZP) Откройте для себя ключевую информацию о PLAYZAP (PZP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PLAYZAP (PZP) PlayZap Game — это платформа для соревновательных игр, основанных на навыках, ориентированная на массовых казуальных мобильных игроков. Платформа построена на блокчейн-технологии с устойчивой токеномикой и работает на собственном токене $PZP. С более чем 1,3 млн активных кошельков и свыше 3 млн транзакций в блокчейне, PlayZap является ведущей платформой GameFi, ориентированной на мобильные игры. Официальный сайт: https://www.playzap.games/ Whitepaper: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Купить PZP сейчас!

Токеномика и анализ цен PLAYZAP (PZP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLAYZAP (PZP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,18M $ 1,18M $ 1,18M Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 84,50M $ 84,50M $ 84,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Исторический максимум: $ 0,1221 $ 0,1221 $ 0,1221 Исторический минимум: $ 0,005804200578816588 $ 0,005804200578816588 $ 0,005804200578816588 Текущая цена: $ 0,014 $ 0,014 $ 0,014 Узнайте больше о цене PLAYZAP (PZP)

Токеномика PLAYZAP (PZP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PLAYZAP (PZP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PZP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PZP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PZP, изучите текущую цену PZP!

Как купить PZP Заинтересованы в добавлении PLAYZAP (PZP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PZP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PZP на MEXC прямо сейчас!

История цены PLAYZAP (PZP) Анализ истории цены PZP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PZP прямо сейчас!

Прогноз цены PZP Хотите узнать, куда может двигаться PZP? Наша страница прогноза цены PZP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PZP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!