Токеномика PLAYZAP (PZP)

Токеномика PLAYZAP (PZP)

Откройте для себя ключевую информацию о PLAYZAP (PZP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PLAYZAP (PZP)

PlayZap Game — это платформа для соревновательных игр, основанных на навыках, ориентированная на массовых казуальных мобильных игроков. Платформа построена на блокчейн-технологии с устойчивой токеномикой и работает на собственном токене $PZP. С более чем 1,3 млн активных кошельков и свыше 3 млн транзакций в блокчейне, PlayZap является ведущей платформой GameFi, ориентированной на мобильные игры.

Официальный сайт:
https://www.playzap.games/
Whitepaper:
https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb

Токеномика и анализ цен PLAYZAP (PZP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLAYZAP (PZP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M
Общее предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Оборотное предложение:
$ 84,50M
$ 84,50M$ 84,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,10M
$ 2,10M$ 2,10M
Исторический максимум:
$ 0,1221
$ 0,1221$ 0,1221
Исторический минимум:
$ 0,005804200578816588
$ 0,005804200578816588$ 0,005804200578816588
Текущая цена:
$ 0,014
$ 0,014$ 0,014

Токеномика PLAYZAP (PZP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PLAYZAP (PZP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PZP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PZP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PZP, изучите текущую цену PZP!

Как купить PZP

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История цены PLAYZAP (PZP)

Анализ истории цены PZP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PZP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.