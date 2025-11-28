Что такое PUP

Токеномика и анализ цен PUP (PUP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUP (PUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,56M $ 2,56M $ 2,56M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,56M $ 2,56M $ 2,56M Исторический максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Исторический минимум: $ 0,000095540290490576 $ 0,000095540290490576 $ 0,000095540290490576 Текущая цена: $ 0,002559 $ 0,002559 $ 0,002559 Узнайте больше о цене PUP (PUP) Купить PUP сейчас!

Информация о PUP (PUP) PUP – это мемкоин, посвященный собакам и визуальным ассоциациям с Binance, в которой BNB перевернуто вверх ногами, образовав PUP. PUP – это мемкоин, посвященный собакам и визуальным ассоциациям с Binance, в которой BNB перевернуто вверх ногами, образовав PUP. Официальный сайт: https://pupxbnb.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x73b84f7e3901f39fc29f3704a03126d317ab4444

Токеномика PUP (PUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUP (PUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUP, изучите текущую цену PUP!

Как купить PUP Заинтересованы в добавлении PUP (PUP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PUP на MEXC прямо сейчас! История цены PUP (PUP) Анализ истории цены PUP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PUP прямо сейчас! Прогноз цены PUP Хотите узнать, куда может двигаться PUP? Наша страница прогноза цены PUP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PUP прямо сейчас!

