Токеномика Mobox (MBOX) Откройте для себя ключевую информацию о Mobox (MBOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mobox (MBOX) MOBOX — это платформа, на которой игры и финансы объединяются и создают GameFi, где бесплатная игра и игра для заработка, — это реальность. Официальный сайт: https://www.mobox.io/#/ Whitepaper: https://faqen.mobox.io Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 Купить MBOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Mobox (MBOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mobox (MBOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,63M $ 24,63M $ 24,63M Общее предложение: $ 550,32M $ 550,32M $ 550,32M Оборотное предложение: $ 500,32M $ 500,32M $ 500,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,09M $ 27,09M $ 27,09M Исторический максимум: $ 15,788 $ 15,788 $ 15,788 Исторический минимум: $ 0,0365171005253819 $ 0,0365171005253819 $ 0,0365171005253819 Текущая цена: $ 0,04922 $ 0,04922 $ 0,04922 Узнайте больше о цене Mobox (MBOX)

Токеномика Mobox (MBOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mobox (MBOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBOX, изучите текущую цену MBOX!

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